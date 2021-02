Indizien wiegen schwer: Benno Neumair bleibt in Haft

Während Benno Neumairs Anwälte Flavio Moccia und Angelo Polo auf eine Freilassung pochten, haben sich sowohl die Staatsanwaltschaft als auch Rechtsanwalt Carlo Bertacchi, der Bennos Schwester Madé Neumair vertritt, dafür ausgesprochen, dass die vorbeugende Verwahrungshaft aufrecht bleibt.Die Staatsanwaltschaft argumentierte mit zahlreichen schwerwiegenden Indizien, die die Ermittler auf die Spur von Benno Neumair gebracht hatten, beispielsweise Aussagen, die einer objektiven Überprüfung nicht standgehalten hätten. Auch sei hinsichtlich einer potenziellen Fluchtgefahr die Schwere der Strafe, die ihm drohe – sollte er des Mordes an seinen Eltern und der Beseitigung der Leichen für schuldig befunden werden – zu bedenken.Der Richterrat entschied am Donnerstag, dass Benno Neumair in Haft bleibt. In einer Aussendung teilte die Staatsanwaltschaft kurz nach dem Richterspruch dies in einer Aussendung mit:„Es wird mitgeteilt, dass heute die Entscheidung des Überprüfungsgerichts hinterlegt worden ist, mit der der Antrag auf Aufhebung der gegen Benno Neumair verfügten vorbeugenden Verwahrungshaft in einer Strafanstalt abgelehnt worden ist.“Außerdem erklärte die Staatsanwaltschaft, dass sie den Rechtsmediziner Dr. Dario Raniero mit der Autopsie des Leichnams Laura Persellis beauftragt hat. Wie berichtet , bestellte die Verteidigung dafür Eduard Egarter Vigl.Mit diesbezüglichen Ergebnissen ist nicht vor nächster Woche zu rechnen.

stol/ansa