Integration: Gewusst wie!

„Bei uns melden sich immer wieder Südtirolerinnen und Südtiroler, die um Rat im Umgang mit Migrantinnen und Migranten fragen. Viele möchten helfen, wissen aber nicht genau, wie sie Menschen aus anderen Kulturkreisen bestimmte Themen nahebringen sollen“, erklärt die Caritas-Mitarbeiterin Francesca Boccotti, welche nicht nur Weiterbildungen koordiniert, sondern auch die so genannten Integrationspartnerinnen und –partner der Caritas seit mehreren Jahren begleitet.Im Weiterbildungszyklus erhalten die Teilnehmenden praktische Tipps von Fachleuten, die bereits viel Erfahrung in der Integrationsarbeit haben. So erklärt beispielsweise ein Mitarbeiter der Stadtpolizei, welche Schwierigkeiten eingewanderte Menschen oft im Straßenverkehr haben; eine Mitarbeiterin der Autonomen Provinz Bozen gibt einen Überblick über bestehende Angebote und Hilfestellungen für die Integration im Beruf und Weiterbildung.Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas geben Einblick in die Arbeit mit Menschen aus anderen Kulturkreisen und berichten, wie sie ihnen beispielsweise ihre Rechte und Pflichten als Mitglieder der Gesellschaft, als Mieterinnen und Mieter, aber auch im Umgang mit Schulen und anderen Institutionen nahebringen. Geplant sind zudem Besuche von bereits bestehenden Integrationsprojekten, welche von Freiwilligen durchgeführt werden.Die erste Weiterbildung findet am 23. Jänner 2023 um 17.30 Uhr am Caritas-Sitz in der Sparkassenstraße 1 in Bozen statt, weitere 8 Termine werden in den kommenden Monaten online angeboten. Das genaue Programm ist unter auf der Internetseite der Caritas abrufbar. Die Teilnahme an den Weiterbildungen ist kostenlos. Die Anmeldungen für die einzelnen Termine nimmt die Dienststelle Pfarrcaritas und Freiwilligenarbeit unter Tel. 0471 304332 oder [email protected] entgegen.