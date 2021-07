Interaktive Karte: Diese Gemeinden hinken beim Impfen weit hinterher

Wer bei Schlechtwetter den Schirm bewusst daheim lässt, steht später im Regen. Das gilt auch für die Pandemie, wo nach wie vor viele in Südtirol auf den bereitstehenden Schutz gegen Covid-19 verzichten. Sogar in der Risikogruppe der Über-60-Jährigen sind in gar einigen Gemeinden viele nicht geimpft. Die interaktive Karte zeigt Gemeinde für Gemeinde, wie gut die Bevölkerung geschützt ist. + Von Michael Eschgfäller