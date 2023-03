Interesse an Hepatitis-Test ist groß

Vorsorgeprogramm wird ausgeweitet

Es gibt Ausnahmen

Der Generaldirektor des Sanitätsbetriebs, Florian Zerzer, bewertet das große Interesse an den Screening Days als vielversprechendes Zeichen im Kampf gegen die Ausbreitung des HCV-Virus in Südtirol: „Mit dieser hohen Beteiligung zeigen die Südtiroler der betreffenden Altersgruppe, dass ihnen ihre eigene Gesundheit und auch die der anderen am Herzen liegt.“Angesichts des großen Interesses an den Screening Days, für die die Termine sofort ausgebucht waren, hat der Sanitätsbetrieb reagiert und das Angebot weiter ausgebaut: „Alle, die an dem Vorsorgeprogramm teilnehmen möchten, können sich auf jeden Fall noch für die nächsten Wochen und Monate vormerken“, so Zerzer.Nach den Screening Days kann der Test auf Hepatitis C auch gleichzeitig mit anderen verschriebenen Blutuntersuchungen gemacht werden. Auf der Seite SaniBook kann man sich dazu online einen Termin auswählen.All jene, die regelmäßig zur Blut-, Plasma- oder Thrombozythenspende gehen, können die Einladung als hinfällig betrachten.