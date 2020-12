Ist es schlimm, wenn ich diesmal nicht zur Christmette gehe?

So richtig „o du fröhliche“ wird diese Weihnacht nicht. Eher ist da ein mulmiges Gefühl – bei der Feier mit den Lieben, bei der Christmette. Besser darauf verzichten? Und wenn ich tatsächlich jemanden anstecke: Bin ich da schuldig? Heikle Fragen an den Moraltheologen P. Martin Lintner, der aus Aldein stammt und in Innsbruck wirkt.