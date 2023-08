Italien: Vermehrte extrem frühe Pubertät bei Mädchen – Ursache „Corona-Lebensstil“?

Enormer Anstieg während Pandemie: 4 Fälle mehr pro Monat

Höherer BMI, weniger Sport, mehr Zeit vor dem Bildschirm

4 betroffene Mädchen sogar jünger als 6 Jahre

„Unsere Studie bestätigt den Anstieg der Fälle von vorzeitiger Pubertät während Covid-19 und identifiziert Faktoren, die dazu beitragen, wie schlechte Ernährung, mangelnde Bewegung, zu viel Zeit vor Bildschirmen und gestörter Schlaf“, sagte Mohamad Maghnie, Chef der Universitätskinderklinik an der Universität von Genua.Der Studienautor weiter: „Wir fanden heraus, dass ein beschleunigter Anstieg des Körpergewichts bei Mädchen mit vorzeitigem Eintritt der Pubertät während der Pandemie und speziell eine schnelle Gewichtszunahme damit verbunden ist.“Die Studie ist vor kurzem im Journal of the Endocrine Society (DOI: 10.1210/jendso/bvad094) erschienen. Das Giannina-Gaslini-Institut der Universität in Genua ist auch auf die Diagnose und die Therapie solcher sonst seltenen Probleme spezialisiert. Von einer Pubertas praecox bei Mädchen spricht die Medizin, wenn bereits vor dem achten Lebensjahr eine Brustknospe mit Drüsengewebe entsteht. Verstärktes frühes Wachstum sowie verschiedene Hormonparameter sprechen dann bei einem Ausschluss anderer Ursachen für eine sogenannte rasch fortschreitende Pubertas praecox ohne bekannte Ursache (idiopathische RP-ICPP).Der Anstieg der Zahl der betroffenen Mädchen während der Pandemie war jedenfalls enorm. „Sie (die Studenautoren; Anm.) identifizierten 72 Fälle zwischen Jänner 2016 und März 2020 (4,25 Jahre; Anm.), also vor der Pandemie und 61 Fälle zwischen März 2020 und Juni 2021 (1,25 Jahre; Anm.). Das macht 4 mehr Fälle pro Monat aus“, schrieb die Universität Genua.Die betroffenen Mädchen zeichneten sich einerseits durch einen höheren BMI aus, auf der anderen Seite verbrachten sie täglich im Durchschnitt mehr als 2 Stunden vor Bildschirmen. 88,5 Prozent hatten völlig mit körperlicher Bewegung bzw. Sport aufgehört.„Die Rolle von Stress, sozialer Isolation, vermehrte Konflikte mit den Eltern, die wirtschaftliche Situation und der vermehrte Gebrauch von Desinfektionsmitteln für die Hände- und Oberflächenhygiene sind weitere mögliche Hypothesen für den früheren Wechsel in die Pubertät, obwohl auch eine biologische Adaption nicht ganz ausgeschlossen werden kann“, wurde der Studienautor zitiert. Die wissenschaftliche Untersuchung wurde vom italienischen Gesundheitsministerium finanziert.Italien – speziell Norditalien – war Anfang 2020 besonders arg von Covid-19 betroffen. Die Behörden ergriffen extreme Maßnahmen, auch mit dem Schließen von Parks, Schulsperren, Ausgehverboten etc. 4 der von den genuesischen Wissenschaftern identifizierten Mädchen mit Pubertas praecox waren sogar jünger als 6 Jahre.