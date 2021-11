Ivo Rabanser: Keine Tötungsabsicht?

Was ging in Ivo Rabanser vor, nachdem er – wie ihm angelastet wird – seinen Bruder mehrfach mit 2 Messern verletzt hatte? Die Carabinieri fanden ihn mit blutbefleckter Kleidung in der Küche – als habe er auf seine Festnahme gewartet.