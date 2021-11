Jahreskalender 2022 der Südtiroler Ärzte für die Welt erschienen

Auch heuer kommen im Jahreskalender wieder Menschen zu Wort: dieses Mal sind es die Mitglieder der Südtiroler Ärzte für die Welt. In den vergangenen 20 Jahren waren sie in den verschiedensten Ländern der Welt unterwegs, um Hilfe zu leisten. Im Kalender erzählen von ihren Eindrücken und Begegnungen und von besonderen Momenten.„Wir erleben das seit vielen Jahren. Mit Hilfe der Südtiroler Bevölkerung konnten wir zahlreiche Projekte realisieren. Und wir möchten das auch weiterhin machen. Mit den Einnahmen aus dem Jahreskalender 2022 unterstützen wir den Bau einer Oberschule in Soddo, in Äthiopien“, erklärt der Verein in einer Presseaussendung.Der Kalender ist in allen Weltläden von Südtirol erhältlich sowie im Büro der Südtiroler Ärzte für die Welt, Maretschgasse 3, Bozen (von 9 bis 12 Uhr).

