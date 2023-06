Jede Familie ist anders - wie kann ich dieser Vielfalt begegnen?

Die Freiwilligen von Family Support besuchen und unterst√ľtzen Familien nach der Geburt eines Babys. Dabei lernen sie eine Vielzahl unterschiedlicher Familien kennen- jede mit ihren Bed√ľrfnissen, St√§rken, Routinen und Wertevorstellungen. Das kann durchwegs herausfordernd sein, denn jeder Mensch hat seine eigenen pers√∂nlichen Erfahrungen mit Familie und Vorstellungen dar√ľber, was Familie ist und wie Familie funktioniert.‚ÄěBei Family Support ist es sehr wichtig, dass die Freiwilligen ein Bewusstsein daf√ľr entwickeln, dass 'Familie' unterschiedlich gelebt wird. Die Freiwilligen sollen jeder Familie mit Achtsamkeit und Wertsch√§tzung begegnen. Daf√ľr braucht es vor allem die Auseinandersetzung mit den eigenen Erfahrungen und Werten‚Äú, best√§tigt Sara Passler, zust√§ndige Mitarbeiterin im Elki Netzwerk.Beim landesweiten Treffen in der Villa San Marco in Meran konnten sich die Freiwilligen spielerisch mit dem Thema auseinandersetzen, dank des Referenten und Spielp√§dagogen Hannes Waldner. Mit Leichtigkeit und Lachen wurden unterschiedliche Perspektiven und m√∂gliche Missverst√§ndnisse sp√ľr- und erlebbar gemacht.Eine der anwesenden Freiwilligen fasste es am Ende treffend zusammen: ‚Äě√úber das Spielen habe ich in drei Stunden mehr gelernt, als in manchen mehrt√§tigen Kursen.‚Äú