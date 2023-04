Johann Waldner zu Grabe getragen – „Hin zum schönsten Gipfel“

Sein Tod sei unfassbar, sagte Dekan Stefan Hainz bei der Trauerfeier am Mittwoch. - Foto: © lie

Johann Waldner (67) und Verena Stecher (45) sind am Sonntag bei einem Lawinenunglück in Langtaufers ums Leben gekommen (Hier lesen Sie mehr zu diesem tragischen Unglück). Der „Hons“ war weitum bekannt und sehr geschätzt, da er eine der herausragenden Experten für Skitouren war, wie im Zuge der Trauerfeier für Johann Waldner erklärt wurde.Sein Tod sei unfassbar, sagte Dekan Stefan Hainz. Den Hinterbliebenen und Freunden von Johann Waldner bleibe die Hoffnung und der Glaube, dass ihn ein guter Hirte auch auf seinem letzten Weg begleiten wird – hin zu seinem schönsten Gipfel.Auf trauer.bz können Sie eine digitale Kerze für Johann Waldner anzünden.Die Beerdigung von Verena Stecher findet am morgigen Donnerstag statt.