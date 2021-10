Jugendbeteiligungsprojekt YouDo! startet in Bozen: Jugendliche packen an

Jugendliche zwischen 13 und 19 Jahren aufgepasst! YouDo! ist am 11. Oktober in Bozen gestartet: Junge Menschen können verschiedene Vereine, Organisationen oder Kultureinrichtungen kennenlernen, aktiv mithelfen und anschließend Gutscheine lösen. Wie zum Beispiel für einen Kinobesuch oder ein Pizzaessen.„Die Organisationen freuen sich sehr, dass sich nach Corona endlich wieder Ehrenamtliche engagieren können und dass der Kontakt zu jungen Menschen wieder hergestellt wird“, so Verena Massl, Projektleiterin von YouDo!. Bisher konnte der Jugenddienst Bozen rund 20 Kooperationspartner im sozialen, kulturellen und technischen Bereich für das Projekt gewinnen und es werden noch weitere dazukommen.Interessierte Jugendliche können sich bei Verena Massl melden: 327 0329693 (Montag bis Freitag von14 bis 18 Uhr).Die Mitgliedschaft kostet 5 Euro und die Karte ist bis Dezember 2022 gültig. So sind die Jugendlichen während ihrer YouDo!-Tätigkeit unfall- und haftpflichtversichert.Die ersten 10 Jugendlichen, die innerhalb Oktober die Mitgliedskarte abholen, erhalten jeweils 2 Karten für Minigolf im Ahoi!Minigolf Bozen geschenkt.YouDo! BZ ist ein Projekt vom Jugenddienst Bozen und wird vom Arbeits- und Sozialministerium finanziell unterstützt.

stol