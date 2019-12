Jugendfeuerwehren sammeln für „Südtirol hilft“

Die Wort-Gottes-Feier mit Verteilung des Friedenslichtes am Vorabend des Hl. Abends an der Landesfeuerwehrschule in Vilpian ist zu einer Tradition geworden. Auch am Montag holte der Feuerwehrnachwuchs das Licht aus Bethlehem beim Florianistöckl ab, um es in allen Teilen des Landes zu verteilen und dabei Spenden für „Südtirol hilft“ zu sammeln.