Jugendliche greifen Sicherheitsmann an: „Man muss Angst haben"

Es ist erschreckend, was sich am helllichten Tag mitten in Meran abspielt: Eine Jugendbande sammelt sich vor einem Supermarkt, dann attackieren einige den Sicherheitsbeauftragten. Richtig bedrohlich wird es für ihn anschließend im Büro. + Von Luise Malfertheiner