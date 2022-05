Junge Männer bewerfen Hunde mit Steinen Junge Männer bewerfen Hunde mit Steinen

Es wird immer unfassbarer, was sich derzeit in Meran abspielt. Am Samstag haben 6 Männer – 5 von ihnen vermutlich kaum mehr als volljährig – in der Lazag Steine auf Hunde geworfen, die in einem Auto ordnungsgemäß in Transportboxen verwahrt waren. + von Lisa Ehrenstrasser