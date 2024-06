Junger Senegalese schafft es nicht: Trauer um Bocar Diallo

6 Arbeiter wurden – wie berichtet – bei der Explosion von den Flammen erfasst und verletzt, 4 von ihnen schwer. Sie erlitten Verbrennungen zweiten und dritten Grades, die mehr als die Hälfte des Körpers betrafen. Mit den Rettungshubschraubern wurden sie in Spezialabteilungen für Verbrennungsopfer der Kliniken von Verona, Mailand und Murnau in Bayern gebracht. Bocar Diallo war einer von ihnen. Er hat es nicht geschafft. Die Ärzte konnten sein junges Leben nicht retten.Der Zustand der anderen 3 Schwerverletzten ist weiterhin kritisch. Die beiden Verletzten mit leichteren Verbrennungen werden auf der Intensivstation des Krankenhauses von Bozen behandelt. Alle Verletzten sind ausländische Staatsbürger.Unterdessen laufen die Ermittlungen zum Unfallhergang auf Hochtouren. Laut ersten Erkenntnissen sind die beiden Schmelzöfen intakt. Daher wird angenommen, dass es in den Becken während der Gieß- und Abkühlphase zur verheerenden Explosion gekommen war.Umfangreiche technische Untersuchungen sollen Aufschluss über Ursache und Dynamik des Unfalls geben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Zu den bisherigen Erkenntnissen hat sie sich noch nicht geäußert. Auf Anordnung der Justizbehörden ist das Gebäude beschlagnahmt.Wegen des Arbeitsunfalls haben die Gewerkschaften Fim, Fiom und Uilm für heute einen 8-stündigen Streik der Arbeiter im Aluminiumsektor und einen 4-stündigen Streik für den gesamten Metallsektor in Südtirol ausgerufen.