Kaltfront bring polare Luft – Peterlin: „Jeder Tropfen zählt“

Temperaturen gehen spürbar zurück

Während am Sonntagmorgen vielerorts die Sonne am Himmel strahlte, nimmt die Bewölkung im Laufe des Nachmittages zu. Von Westen her nähert sich eine weitere Störung.Dabei heißt es auch am Sonntag wieder: „Jeder Tropfen zählt“, so Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Die zweite Kaltfront des Wochenendes zieht am Abend mit Niederschlägen durch. Viel Regen dürfte es dabei wieder nicht geben, „aber immerhin etwas“, so Peterlin. Die Schneefallgrenze sinkt zum Teil bis auf 1.000 Höhenmeter.Die geringsten Niederschlagsmengen gibt es erneut vom Vinschgau, übers Etschtal bis ins Unterland – genau dort, wo etwas Nass besonders wichtig wäre. „Ergiebiger fällt die Kaltfront im Osten Südtirols aus mit vereinzelt über 10 Millimetern. Ein kurzes Gewitter ist dort nicht ausgeschlossen“, so Hobbymeteorologe Florian Schmalzl von Florians Wetterseite.Die abendlich Kaltfron bringt nicht nur Niederschläge, sondern auch einen Schwall polarer Kaltluft mit sich. Am Montag gehen die Temperaturen mit kräftigem Nordwind spürbar zurück. In Sterzing werden dabei nur mehr maximal 5 Grad Celsius erwartet, in Bozen immerhin noch 15 Grad. Ab Dienstag nimmt die Frostgefahr dann auch in tieferen Lagen zu, weil der Wind nachlässt. Im Hochgebirge sind dann bis zu minus 20 Grad möglich.Ab Mittwoch steigen die Temperaturen wieder an und es dürfte bis auf einzelne Schauer am Montagmorgen erneut die ganze Woche trocken bleiben. Eine Erholung der Lage für die besonders betroffenen Gebiete ist nicht in Sicht.