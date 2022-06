Kasernenareal Schlanders – Abbrechen oder doch nicht? Kasernenareal Schlanders – Abbrechen oder doch nicht?

Mitten in Schlanders steht ein riesiges Areal, das derzeit so gut wie unbenutzt ist. Was damit geschehen soll, ist seit Jahren Thema von auch durchaus angeregten Diskussionen. Nicht alle wollen akzeptieren, was der Gemeinde mit der Fläche vorschwebt – es gibt Widerstand.