Katastrophe verhindert: Polizei stoppt Geisterfahrer auf Autobahn-„Einfahrt“

Die Polizisten einer Streife hatten zuvor noch den Mannschaftsbus des Modena eskortiert, als sie gegen 18 Uhr einen Geisterfahrer an der Autobahnausfahrt von Neumarkt entdeckten. Sofort stoppten sie das in die falsche Richtung fahrende Auto.Hinter dem Steuer saß ein 45-jähriger ausländischer Mann, der den Beamten erklärte, er habe sich verfahren. Außerdem war der Führerschein des Geisterfahrers in Italien nicht zugelassen, weil die Daten nicht auf Italienisch waren und er nicht in der EU ausgestellt wurde.Daraufhin entzogen die Beamten den Führerschein und beschlagnahmten das Auto. Der Fahrer wurde zudem gestraft.