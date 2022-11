Kellerei Schreckbichl: Obmann Max Niedermayr bestätigt

Erfolgreichstes Geschäftsjahr

Die Ehrung langjähriger Mitglieder. - Foto: © Schreckbichl

Bei der 81. Vollversammlung der Kellerei Schreckbichl am 23. November 2022 wurde der neue Verwaltungsrat für die kommenden 3 Jahre gewählt. Dabei wurde der bisherige Obmann Maximilian Niedermayr in seiner Funktion bestätigt. Damit tritt er seine 6. Amtsperiode an.Ihm zur Seite steht als Obmann-Stellvertreter erneut Reinhart Warasin. Von den restlichen 11 Mitgliedern des Verwaltungsrates wurden Georg Augustin, Stefan Donà, Hanno Ferrari, Evelyn Hanni, Hubert Leimgruber, Peter Martini, Peter Mumelter und Franz Pardatscher wiedergewählt. Neu in den Verwaltungsrat berufen wurden Maximilian Glöggl, Erwin Leimgruber und Ulrich Prast.Ein wichtiger Tagesordnungspunkt der diesjährigen Vollversammlung war die Präsentation und Abstimmung über ein großes Umbauprojekt, welches im Herbst kommenden Jahres beginnen soll. Dies beinhaltet ein neues Detailgeschäft, mehrere Verkostungsräume sowie den Umbau eines großen Bereiches des Kellers. Das Votum über die Realisierung des Bauvorhabens fiel positiv aus und so werden die Abbruch- und Bauarbeiten nach Ernteabschluss 2023 begonnen.Neben obligatorischen Programmpunkten wie der Verlesung und Genehmigung der Bilanz, berichteten Maximilian Niedermayr, Geschäftsführer Hubert Dorfmann und Verkaufsleiter Alex Ferrigato über das vergangene Geschäftsjahr, welches das bisher erfolgreichste in der Geschichte der Kellerei Schreckbichl war. Es konnte der bis dato höchste Umsatz von 18,8 Millionen Euro erzielt werden und die Auszahlungspreise an die Mitglieder fielen so hoch wie nie zuvor aus.Kellermeister Martin Lemayr blickte auf die Ernte 2022 zurück: „Ein großer Jahrgang“, so Lemayr. Selten habe er derart gesunde, vollreife und schöne Trauben gesehen. Die ersten Resultate im Keller sprächen nun für sich: runde, harmonische, ausgeglichene Weiß- und kräftige, gehaltvolle Rotweine.Als letzter Programmpunkt wurden 14 langjährige Mitglieder mit einem runden Jubiläum geehrt.