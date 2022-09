Das hätte schlimm enden können: Kühlwagen kippt vor Schulhof um

Foto: © FFW Kiens

Zu dem Unfall kam es kurz vor 9 Uhr, als der Fahrer eines Kühlwagens von der Pustertaler Hauptstraße in Richtung Pfalzen abbog.Kurz vor der Abzweigung zum Parkplatz vor der Kiener Grundschule geriet der Kühlwagen auf die linke Fahrspur, prallte dort gegen eine Hauskante, worauf sich das Fahrzeug drehte, zurück auf die rechte Fahrbahn kam, dort an einem an der Kreuzung stehenden Auto vorbeifuhr und gegen ein parkendes Auto stieß.Dann prallte der Kühlwagen gegen einen Laternenpfahl, geriet auf dem rund rund 20 Meter vom Schulhof entfernten Parkplatz ins Kippen, rutschte dabei gegen ein geparktes Auto und blieb schließlich auf der Seite liegen.Der Fahrer wurde bewusstlos von den Wehrmännern der Freiwilligen Feuerwehr Kienes aus seinem Wagen geborgen. Das Weiße Kreuz brachte ihn nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Krankenhaus Bruneck.Glücklicherweise befanden sich keine Kinder zum Unfallzeitpunkt auf dem Schulhof. Auch keine anderen Personen waren in den Unfall verwickelt.Im Einsatz waren außerdem die Carabinieri.