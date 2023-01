Kindergarten-Einschreibung: System funktioniert wieder

Vom 9. bis 17. Jänner laufen die Einschreibungen an den Kindergärten. Sie erfolgen ausschließlich online. Ebenfalls am heutigen Montag gestartet sind die Einschreibungen in die Grundschulen.Doch es gab Probleme mit dem System: Schon am Morgen haben Eltern, die ihrem Nachwuchs einen Platz in einer Bildungseinrichtung sichern wollten, die Rückmeldung erhalten: „Fehler“ (Hier lesen Sie mehr dazu). Doch mittlerweile funktioniert das System wieder, wie es von der Südtiroler Informatik AG (Siag) heißt. Den Einschreibungen steht also nichts mehr im Wege.