Kindheitswunsch kann in Erfüllung gehen: Berufsfeuerwehr sucht Verstärkung

Raphael Lechner - Foto: © fm

Florian Holzner - Foto: © fm

„ In den nächsten eineinhalb Jahren werden bei der Bozner Berufsfeuerwehr 15 Stellen für Feuerwehrleute frei, die nachbesetzt werden müssen. ” — Kommandant Florian Alber

Bis 11. November Gesuche einreichen

„ Die meisten Kollegen, die zur Berufsfeuerwehr kommen, gehen hier auch in Pension. Das sagt sehr viel über unseren vielseitigen Beruf aus. ” — Brandinspektor Felix Reggiani

Diese sollten dann im Juni 2024 ihren Dienst antreten.„Hier bei der Berufsfeuerwehr habe ich meinen Traumberuf gefunden, ich bin wirklich sehr zufrieden“, betont der Pusterer Raphael Lechner, der seit einigen Monaten Berufsfeuerwehrmann ist. „Die Ausbildung war eine intensive, aber schöne Zeit, in der ich neue Kollegen kennenlernen durfte. Sie war aber kein Honigschlecken, aber wenn man den Willen hat, schafft man alles.“„Ich bereue es nicht, diesen Weg gegangen zu sein. Wenn es keine Einsätze gibt, kann ich hier als gelernter Schlosser verschiedene Arbeiten erledigen. Es ist immer etwas zu tun. Und die Arbeit hier bei der Berufsfeuerwehr ist abwechslungsreich und lehrreich“, betont der 25-Jährige.Schon länger im Boot der Berufsfeuerwehr sitzt der 35-jährige Prissianer Florian Holzner: „Hier gibt es Arbeit in Hülle und Fülle, wenn ich nicht zu einem Einsatz ausrücken muss, vom Lampenwechseln über Reparaturen und Instandhaltungen.“ Die Ausbildung, die er 2017 abgeschlossen habe, sei eine anstrengende, aber coole Zeit gewesen.„Die Ausbildung war bärig, auch die Zeit in Rom“, blickt der Elektriker zurück. „Ich kenne die Feuerwehr ja schon seit meiner frühen Kindheit, weshalb ich wusste, auf was ich mich einlasse. Und ich würde es wieder tun.“Das Besondere sei, dass jeder Einsatz anders bzw. eine neue Herausforderung sei. „Das Spektrum reicht vom schweren Lkw-Unfall bis zur kleinen Pfanne, die auf einem eingeschalteten Herd vergessen wurde“, betont er. Es gebe wahrscheinlich keinen vielseitigeren und abwechslungsreicheren Job als jenen des Feuerwehrmannes, sind sich der Prissianer und Brandinspektor Felix Reggiani einig. „Voraussichtlich in einem Jahr beginnt ein Ausbildungskurs für Feuerwehrleute, an dem 15 Personen teilnehmen können“, kündigt der Inspektor an. „Weil zahlreiche Pensionierungen anstehen, bilden wir 15 Anwärter zu Feuerwehrleuten aus. Während der Ausbildung erhalten sie einen Ausbildungsvertrag.“ Nach 9 Monaten Ausbildung sollten sie dann ihren Job antreten – natürlich nur, wenn sie die Prüfung gemeistert haben.„Um den Mannschaftsstand zu halten und um Personalengpässe zu vermeiden, haben wir den Kurs für Feuerwehrleute ausgeschrieben“, betont der Inspektor und Ausbildungsleiter der Bozner Berufsfeuerwehr. „Bis einschließlich 11. November können die Gesuche eingereicht werden.“ Bewerben können sich Männer und Frauen, die mindestens 18 und maximal 30 Jahre alt sind.Dann gibt es ein mehrstufiges Auswahlverfahren, bei dem unter anderem die sportliche Fitness, die Geschicklichkeit sowie Allgemeinwissen und berufsspezifische Kenntnisse geprüft werden. Um eine Teilnahme am Ausbildungswettbewerb können sich Personen mit Mittelschulabschluss und Lehrabschlusszeugnis bzw. Gesellenbrief bewerben. Vorausgesetzt werden zudem der Zweisprachigkeitsnachweis B1 (ehemals C) und für Ladiner die entsprechende Ladinischprüfung sowie der Führerschein B.Bewerber müssen darüber hinaus die italienische Staatsbürgerschaft besitzen. Wer keinen Lehrabschluss besitzt, muss eine 3-jährige Arbeitserfahrung in einem der in der Ausschreibung angeführten Berufe vorweisen. „Die meisten Kollegen, die zur Berufsfeuerwehr kommen, gehen hier auch in Pension“, freut sich Brandinspektor Felix Reggiani.Kommandant Florian Alber ergänzt: „Wir würden uns freuen, wenn sich viele Südtiroler melden und sich damit für den Beruf des Feuerwehrmannes oder der Feuerwehrfrau interessieren würden. In den nächsten eineinhalb Jahren werden 15 Stellen für Feuerwehrleute frei, die nachbesetzt werden müssen.“