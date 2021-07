Klausen: Frau bringt kleinen Jungen im Auto zur Welt

„Beginnende Geburt“ war die Meldung des Einsatzes zu dem das Weiße Kreuz Klausen am Dienstag um 3 Uhr gerufen wurde: Genau in dem Moment als die Besatzung des Weißen Kreuzes Klausen am Einsatzort eintraf, erblickte der kleine Junge noch im Privatauto das Licht der Welt.Anschließend wurden die Mutter, sowie der kleine Junge mit Notarztbegleitung vom Weißen Kreuz Klausen in das Krankenhaus von Brixen gebracht. Alle beide sind wohlauf.

jot