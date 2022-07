Brixen: Kleiner Vogel, kleiner Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr von Brixen rettete den kleinen Vogel mithilfe der Drehleiter. - Foto: © FF Brixen

Ein Mauersegler war gegen Mittag an einem Gebäude in der Altstadt von Brixen hängen geblieben. Dabei verletzte er sich an einem Bein.Die Freiwillige Feuerwehr Brixen wurde alarmiert und barg das Tier mithilfe einer Drehleiter. Anschließend wurde der Mauersegler zur Kontrolle und Freilassung an einen örtlichen Tierarzt übergeben.Obwohl der Bestand als nicht gefährdet gilt, lässt sich in den letzten Jahren ein leichter Bestandsrückgang der Mauersegler feststellen. Die als bruttreu geltenden Tiere finden mit der fortschreitenden Urbanisierung an heutigen Gebäuden und modernisierte Fassaden nur mehr wenig Platz zum Brüten. Eigene Dachkästen können das Brüten unterstützen.Mauersegler überwintern im Süden von Afrika und kehren mit Sommer für die Brut und die Aufzucht der Jungen nach Europa und Asien zurück.