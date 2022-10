Kletterer stürzt am Riesernock ab und bleibt im Seil hängen

Es war gegen 14.45 Uhr, als Alarm geschlagen wurde: An der Süd-West-Wand des Riesernock's – nicht unweit von der Kasseler Hütte und auf etwa 2937 Metern Meereshöhe – war ein Mann beim Klettern aus bisher noch ungeklärter Ursache abgestürzt.Der Südtiroler hatte Glück im Unglück: Er stürzte etwa 15 Meter nach unten und blieb im Kletterseil hängen. Dabei zog er sich mittelschwere Verletzungen zu.Sein Begleiter reagierte sofort: Zuerst kontaktierte er die Landesnotrufzentrale – die wiederum den Bergrettungsdienst von Sand in Taufers alarmierte – und anschließend seilte er sich zu seinem abgestürzten Partner ab, um diesen, bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, zu fixieren.Wenig später rettete das Einsatzteam von Pelikan 2 – mittels Windenbergung – den abgestürzten Mann aus seiner misslichen Lage. Der Notarzthubschrauber flog anschließend bis zur Kasseler Hütte, wo er landete, um den Patienten – der glücklicherweise ansprechbar war – weiter zu versorgen, bevor er abschließend in das Krankenhaus nach Bruneck transportiert wurde.Im Einsatz standen das Bergrettungsteam von Sand in Taufers, der Notarzthubschrauber Pelikan 2 sowie die Finanzwache.