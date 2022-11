„Klimaschutz ist keine Kür, sondern eine Pflicht“

Klimaplan des Landes umsetzen

Gemeindeentwicklung in Richtung Klimaneutralität

Öffentliche Projekte und Förderungen sollen zu Klimaplan beitragen

„Die Klimakonferenz hat einmal mehr aufgezeigt, dass der Klimawandel auch eine soziale Frage ist und dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Erderwärmung immer konfliktreicher in der Umsetzung werden, je länger wir zuwarten“, so Madeleine Rohrer, Geschäftsführerin des Dachverbands.Rund 80 Prozent der Bevölkerung weltweit ist nicht für den Klimawandel verantwortlich und zugleich sind sie die größten Leitragenden. „Dies trifft auch für unsere Kinder und Enkelkinder zu, die keine Schuld haben und mit großer Sorge in die Zukunft blicken“, so Rohrer. „Südtirol muss bis 2040 klimaneutral sein, das heißt wir haben nur noch 18 Jahre Zeit, um die Emissionen auf null zu bringen“.Südtirols größte Umweltorganisation ermutigt alle Südtiroler Gemeinden, die Ziele des von der Landesregierung beschlossenen Klimaplans mit eigenen Maßnahmen umzusetzen und dieses wichtige Papier so mit Leben zu füllen. Einige Südtiroler Gemeinden haben bereits einen eigenen Klimaplan (auf der Website der Klimahausagentur werden weniger als 20 Gemeinden angeführt, die als Klimagemeinden Bronze, Silber oder Gold zertifiziert sind). Bestehende Pläne sind an das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 anzupassen.Alle anderen Gemeinden müssen – so will es der Südtiroler Klimaplan – in den kommenden 2 Jahren einen solchen eigenen Plan haben. Entscheidend ist, dass all diese Instrumente konkrete Maßnahmen enthalten, wie die Gemeinden bis 2040 keine klimaschädlichen Emissionen mehr verursachen.Der Dachverband fordert zweitens, dass bei der nächsten Überarbeitung des Gesetzes für Raum und Landschaft die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, dass die Gemeindeentwicklungsprogramme dem Ziel der Klimaneutralität bis 2040 entsprechen müssen. „Bei den Gemeindeentwicklungsprogrammen ist der Klimaschutz bisher keine Pflicht, sondern Kür“, so Josef Oberhofer, Präsident des Dachverbands.Damit ist nicht sichergestellt, dass die langwierig und mühsam ausgearbeiteten Gemeindeentwicklungsprogramme auch ausreichend sind, um die Kommunen fit für die nächsten 15 Jahre zu machen und den Südtiroler Klimaplan umzusetzen. „Gerade aber solche Planungen müssen sofort ins Schwarze treffen“, so Oberhofer.Drittens wiederholt der Dachverband seine Forderung, dass alle öffentlichen Projekte, Vorhaben und Förderungen zur Umsetzung des Südtiroler Klimaplans beitragen müssen. In diesem Sinne muss auch der Landesmobilitätsplan nachgebessert werden, der in der bisher vorliegenden Version nicht ausreichend zum Klimaschutz beiträgt.Außerdem dürften öffentlichen Gelder nur mehr in jene Vorhaben investiert werden, die klimaschädliche Emissionen senken. Die Erweiterung von Skipisten und der Ausbau von Skikarussellen zählten genauso wenig dazu wie der Ausbau der Kapazitäten auf der Brennerautobahn.„Die Landesregierung hat mit dem Beschluss der Klimaneutralität bis 2040 die Dringlichkeit anerkannt. Jetzt müssen umgehend die konkreten Maßnahmen folgen“, so Oberhofer und Rohrer. Die Weltklimakonferenz habe gezeigt, wie groß die Verantwortung, aber auch die Chancen für Südtirol seien.