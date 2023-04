Kollmann: 2 Verletzte bei Verkehrsunfall

Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes übernahmen die Feuerwehrmänner von Waidbruck und Barbian die Erstversorgung der Patienten und unterstützten anschließend Notarzt und Rettungsdienst.Ein 37-Jähriger wurde mit dem Rettungshubschrauber Aiut Alpin Dolomites mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus von Bozen geflogen – angeblich mit einem Beckentrauma. Die zweite Person, ebenfalls ein Mann, kam mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus von Brixen.Die Wehrmänner kümmerten sich außerdem um die Sicherungs - und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle, um den Lotsendienst für den Rettungshubschrauber und unterstützten den Abschleppdienst.Im Einsatz standen die Feuerwehren Waidbruck und Barbian, das Weiße Kreuz Klausen, der Rettungshubschrauber des Aiut Alpin Dolomites, die Carabinieri von St. Ulrich und der Abschleppdienst.