Kollmann: Tankstelle nach Unfall in Vollbrand – Eine Person schwer verletzt

Es war gegen 22.30 Uhr, als es bei der Esso-Tankstelle beim Gasthaus Dreibrücken zu einem Verkehrsunfall kam. Ein Auto prallte ersten Informationen zufolge gegen eine Zapfsäule der Tankstelle.In der Folge entzündete sich ein Feuer, das sich rasch ausbreitete. Sofort wurden zahlreiche Einsatzkräfte alarmiert. (STOL hat berichtet). Eine Person um die 50 Jahre wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie konnte von Passanten noch rechtzeitig aus dem Unfallwagen befreit und in Sicherheit gebracht werden, bevor sich das Feuer auf die gesamte Tankstelle ausbreiten konnte.Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Tankstelle bereits in Vollbrand.Die Sanitäter des Weißen Kreuzes und der Notarzt des Roten Kreuzes versorgten die schwer verletzte Person an der Unfallstelle und brachten sie anschließend in das Krankenhaus von Bozen.Die Feuerwehren begannen währenddessen mit den Löscharbeiten. Mit Atemschutzgeräten und viel Löschschaum konnten die Wehrleute ein weiteres Ausbreiten des Feuers auf die Lagerflächen verhindern und dadurch „eine Tragödie abwenden“, wie die Freiwillige Feuerwehr Waidbruck betont.Der Sachschaden ist aber trotzdem beachtlich.Die Nachlöscharbeiten und die Aufräumarbeiten haben längere Zeit in Anspruch genommen.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Klausen, Waidbruck, Atzwang, das Weiße Kreuz, das Rote Kreuz und die Carabinieri, die den genauen Unfallhergang ermitteln.