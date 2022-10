Kontrollen auf Baustellen: Wenn die Arbeiter den Helm nicht aufsetzen

Instabile Gerüste: Eine Gefahrenquelle

Von den 228 kontrollierten Baustellen waren 39 rechtlich nicht in Ordnung (knapp über 17 Prozent); von 762 kontrollierten Arbeitern hielten 9 die Vorschriften nicht vollständig ein, 3 arbeiteten völlig außerhalb der gesetzlichen Vorschriften. Verwaltungsstrafen in Höhe von 38.832,92 Euro wurden verhängt, strafrechtliche Bußgelder im Umfang von 22.177,11 Euro. 66 Personen wurden angezeigt, 2 Baustellen beschlagnahmt.Viele Verstöße gab es im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung der Arbeiter: Die Inspektoren beanstandeten fehlende Helme, Sicherheitsgurte und geeignete Schuhe. In den meisten Fällen hatte der Arbeitgeber persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt, der Arbeiter diese aber nicht benutzt.Als problematisch zeigte sich auch die Sicherheit auf Gerüsten: Häufig fehlten Vorrichtungen, um das Herabfallen von Personen und/oder Gegenständen zu verhindern. Wie so etwas enden kann, zeigt ein Fall im Pustertal: Dort konnte ein Gerüst das Gewicht von 3 Arbeitern nicht halten, sie stürzten 3 Meter tief.Auch nicht-normgerechte Maschinen, z. B. Fahrzeuge ohne Überrollbügel, und Materialien entdeckten die Kontrolleure.Die Daten dieser Kontrollen werden auch an das zuständige Kommando der Finanzpolizei weitergeleitet, da auch einige mögliche Steuerverstöße festgestellt wurden.