Kontrollflüge über Waldbrandgebiet in Prad

Seit Tagen bekämpft die Feuerwehr in Prad kleinere Brandherde. - Foto: © FFW Prad

hatte am vergangenem Donnerstag rund 150 Feuerwehrleute auf den Plan gerufen, die bei schwierigen Löscharbeiten gegen die Flammen ankämpften. Die Nachlöscharbeiten dauerten auch am Wochenende noch an. Am heutigen Montag unternahm die Bergrettung Prad einen Kontrollflug mit einer Drohne über der Brandstätte vom Donnerstag. Dabei konnten einige Punkte ausgemacht werden, die noch warm waren. Diese Stellen kontrollierte die Freiwillige Feuerwehr Prad schließlich vom Boden aus mittels Wärmebildkamera und konnte dabei Wärme zwischen 100 und 200 Grad Celsius messen.An einigen Stellen kam es auch zu Rauchentwicklung und kurzem Aufflammen der Glutnester, die schließlich von den Wehrleuten gelöscht wurden.