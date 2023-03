Krankenhaus Bozen unter den Top 20 Italiens

Online-Umfrage bei Experten

Gemeinsam mit dem weltweit tätigen Data-Unternehmen Statista erstellt Newsweek jedes Jahr eine Rangliste der „Worlds Best Hospitals“. Für die Ausgabe von 2023 wurden dabei 2300 Krankenhäuser in 28 Ländern bewertet. Neben einer Gesamtliste wird dabei auch ein Ranking für jedes einzelne Land erstellt. Dabei hat das Landeskrankenhaus Bozen diesmal den Sprung in die Top-20 geschafft.Unter den 140 bewerteten Krankenhäusern in Italien scheint das Landeskrankenhaus Bozen nun auf Platz 19 auf – und hat sich damit seit der letzten Newsweek-Bewertung um 3 Plätze verbessert.Ein Umstand, den Generaldirektor Florian Zerzer besonders freut: „Dass sich das Landeskrankenhaus Bozen auf diesem weltweit anerkannten Ranking gleich um mehrere Plätze verbessern konnte und nun unter den besten 20 Krankenhäusern Italiens gelistet wird, zeigt, dass unsere kontinuierliche Arbeit Früchte trägt. Zur Erstellung der Rangliste werden nicht nur nackte Kennzahlen herangezogen, sondern es fließen auch andere lebensnahe Kriterien ein. So wird ein sehr realistisches Qualitätsbild des jeweiligen Krankenhauses erstellt.“Für die Newsweek-Rangliste werden verschiedene Daten herangezogen. So wurden diesmal etwa rund 80.0000 medizinische Experten (Ärzte, Krankenhausmanager, Gesundheitsfachkräfte) in 28 Ländern zur Teilnahme an der Online-Umfrage eingeladen. Die Teilnehmer wurden gebeten, Krankenhäuser in ihrem eigenen Land und in anderen Ländern zu empfehlen.Empfehlungen für den eigenen Arbeitgeber oder das eigene Krankenhaus waren nicht erlaubt. Daneben wurden auch Ergebnisse aus Umfragen zur Patientenerfahrung berücksichtigt. Dazu kommen noch öffentlich zugängliche Qualitätskennzahlen des Krankenhauses, etwa Daten zur Behandlungsqualität oder zu Hygienemaßnahmen.Für die meisten Länder wurden Qualitätskennzahlen aus einer Vielzahl von öffentlichen Quellen erhoben. Für die Ausgabe 2023 wurde zum ersten Mal auch eine Bewertung der PROM-Implementierung (Patient Reported Outcome Measures) in das Bewertungsmodell des Projekts „World's Best Hospitals“ herangezogen. PROM werden als standardisierte, validierte Fragebögen definiert, die von Patienten ausgefüllt werden, um ihre Wahrnehmung ihres Wohlbefindens und ihrer Lebensqualität zu messen.