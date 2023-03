Krankenhausseelsorge neu strukturiert – Marco Antulov erster Koordinator

Seit 1992 arbeiten qualifizierte Laien als Seelsorgerinnen und Seelsorger in den Krankenhäusern des Südtiroler Gesundheitsbetriebes. An den 7 öffentlichen Krankenhäusern Südtirols sind derzeit 24 ausgebildete Frauen und Männer, die von der Diözese mit der Seelsorge beauftragt worden sind, in der Krankenhausseelsorge aktiv. Das Angebot kann von Patientinnen und Patienten, von deren Angehörigen und nahestehenden Personen sowie von den Angestellten des Sanitätsbetriebes in Anspruch genommen werden.Mit 1. Jänner 2023 wurde die Krankenhausseelsorge in Zusammenarbeit mit dem Seelsorgeamt der Diözese Bozen-Brixen neu strukturiert. Die bisher in den 4 Gesundheitsbezirken verorteten Seelsorgerinnen und Seelsorger bilden nun den „betrieblichen Dienst der Krankenhausseelsorge“. Der Dienst wird von Marco Antulov, Krankenhausseelsorger in Bruneck, koordiniert. Der landesweite Dienst und die gemeinsame Koordination dienen der Qualitätsentwicklung der Krankenhausseelsorge und der besseren Vernetzung der Berufsgruppe.Der neue Koordinator Marco Antulov und Arthur Punter sind heuer bei der Feier zum Welttag der Kranken im Krankenhaus Sterzing von Bischof Ivo Muser offiziell als Krankenhausseelsorger gesendet worden. Dabei sagte der Bischof: „Lieber Marco, lieber Arthur, ich wünsche euch Freude an diesem menschlich-geistlichen Dienst: Dass ihr Segen bringt und selber ein Segen seid! Für uns Christen entscheidet sich nicht zuletzt im Umgang mit den Kranken unsere Glaubwürdigkeit. Krankendienst ist eine besondere Form, um Gott im Menschen zu dienen.“