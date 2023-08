Bei ihrer Arbeitet entdeckte die Reinigungskraft die Schlange, vermutlich eine Kreuzotter, die sich sofort wieder verkroch.Gegen 8.30 Uhr rief die Frau zum ersten Mal die Feuerwehr Franzensfeste. Rund eine Stunde suchte diese vergeblich nach dem Reptil, weshalb sie wieder einrückte.Kurz vor 11 Uhr wurde sie dann erneut zu Hilfe gerufen. Diesmal gelang es, die Kreuzotter in einem gelben Kübel einzufangen. Anschließend wurde diese in See-Nähe wieder in Freiheit entlassen.