Kronzeuge belastet Angeklagte schwer

Die Vorwürfe, die die Staatsanwaltschaft gegen die 7 Angeklagten erhebt, wiegen schwer. Sie sind des fahrlässigen Auslösens eines Zugunglücks, der fahrlässigen Tötung und der schweren fahrlässigen Körperverletzung angeklagt und müssen sich in einem Hauptverfahren am Bozner Landesgericht für das verheerende Unglück auf der Brennerbahnstrecke verantworten.Wie die Ermittlungen ergaben, soll nämlich am tonnenschweren Bauzug in jener Nacht auf den 26. April nicht die vorgeschriebene Bremskontrolle durchgeführt worden sein.Vor dem Richtersenat (Präsident Stefan Tappeiner) wurden gestern Robert De March, zum Zeitpunkt des Unfalles noch Mitarbeiter von RFI und nunmehr im Ruhestand, angehört. Als Kronzeuge der Anklage bestätigte er klar, dass die Bremskontrolle an jenem Abend nie durchgeführt worden sei.Er sei von Bozen kommend gegen 22.50 Uhr in Brixen eingelangt und man sei sofort zur Baustelle gestartet – auch weil Order gekommen war, mit den nächtlichen Bauarbeiten eine Stunde früher als geplant zu beginnen. Ein Bremsencheck sei, zumindest in seiner Anwesenheit, nicht durchgeführt worden. Er sei deshalb davon ausgegangen, dass ein solcher bereits vor der Abfahrt des Bauzuges vollzogen worden war.Nach dem Unglück hätte sich ein Funktionär von RFI bei ihm gemeldet und von ihm verlangt auszusagen, dass die Bremskontrolle am Zug durchgeführt worden sei. Andernfalls, so der Zeuge, sei ihm mit der Entlassung gedroht worden. Zudem habe er ein Formular, das bei der Bremskontrolle ausgefüllt werden muss, erhalten, das bereits ausgefüllt gewesen sei. Die Unterschrift unter dem Dokument sei aber nicht die seine, so De March.Mit der Anhörung weiterer Zeugen der Anklage wird das Verfahren am 17. Oktober fortgeführt.