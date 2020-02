Küchenbrand in Innermühlwald

Beim Eintreffen der Feuerwehr Mühlwald stand die Küche bereits in Vollbrand, die FFW Mühlwald forderte die Unterstützung der FFW Lappach an.Dank des raschen Einsatzes des Atemschutztrupps konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Rest des Hauses im letzten Moment verhindert werden. Laut Angaben der FFW Mühlwald ging das Feuer vom Holzherd in der Küche aus.Der Bewohner des Bauernhofs wurde zur Kontrolle in das Krankenhaus von Bruneck eingeliefert.Die Feuerwehren Mühlwald und Lappach standen mit insgesamt 30 Mann im Einsatz, die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den Abend an. Auch die Carabinieri von Sand in Taufers und das Weiße Kreuz Ahrntal waren vor Ort.

stol