Küchenbrand in Untermais: Bewohner erleiden leichte Rauchgasvergiftung

Es war gegen 8.30 Uhr morgens, als in der Küche eines Untermaiser Wohngebäudes ein Brand ausgebrochen ist. Nach Absetzen des Notrufes, machten sich die Freiwilligen Feuerwehren von Untermais, Meran und Gratsch umgehend auf den Weg zum Einsatzort, um mit den Löscharbeiten zu beginnen. In der Zwischenzeit versuchten die Bewohner des Hauses, das Feuer selbstständig zu löschen.Mit dem Eintreffen der Wehrleute konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Einige Bewohner erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Insgesamt wurden 9 Personen zur Kontrolle in das Krankenhaus nach Meran gebracht. Im Einsatz standen neben den Freiwilligen Feuerwehren auch das Weiße Kreuz von Meran und die Behörden.