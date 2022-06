Laas: Feuer in der Pizzeria – Wehrleute im Einsatz

Die Wehrleute wurden gegen 0:20 Uhr alarmiert. In der Pizzeria „St. Sisinius“ in der Sportzone von Laas war es zu einem Kabelbrand gekommen.



Die Wehrleute bekamen den Brand rasch in den Griff. Eine Person erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde vom Weißen Kreuz ins Krankenhaus nach Schlanders gebracht.