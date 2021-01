Labers: Pkw in Flammen

Der Fahrzeugbesitzer wollte gerade das Fahrzeug starten, als es aus nicht bekannter Ursache in Brand geriet. Er konnte sich selbst in Sicherheit bringen.Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehrleute konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein nebenstehendes Gebäude und auf nahes Wohnhaus verhindert werden. Am Pkw entstand Totalschaden.

fm