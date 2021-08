Lana: Arbeiter verletzt sich bei Sturz von Leiter schwer

Der Unfall ereignete sich um kurz vor 7.30 Uhr. Nach ersten Informationen war der 45-jährige Arbeiter auf eine Leiter gestiegen und hat den Halt verloren. Er stürzte mehrere Meter tief in die Baugrube und verletzte sich dabei schwer.Sofort rückten das Weiße Kreuz samt Notarzt sowie die Freiwillige Feuerwehr Lana an, um den Verletzten zu bergen und erstzuversorgen. Anschließend wurde er mit einem Polytrauma in das Krankenhaus von Bozen eingeliefert.Im Einsatz standen außerdem die Carabinieri.

