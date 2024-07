Lana: Tierquäler dingfest gemacht

Ein Bürger hatte der Lananer Ortspolizei 2 Männer mit auffälligem Verhalten gemeldet. Vizeinspektor Jan Daldossi und Agent Philipp Krause rückten aus und kontrollierten die italienischen Staatsbürger mittleren Alters, die in Mitterlana zu Fuß mit Rucksäcken unterwegs waren.Die Nesträuber verwickelten sich in Widersprüche und wiesen sich auch nicht aus. Im Auto der Männer entdeckten die Ordnungshüter dann die 14 Vögel in Kartons.In der Carabinieri-Station wurden die Männer auf freiem Fuß angezeigt. Ortspolizei-Chef Thomas Karnutsch lobt die gute Zusammenarbeit mit Lanas Carabinieri unter Stationschef Cesare Miniucchi sowie die Arbeit seiner beiden Kollegen.