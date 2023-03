Lang ersehnte Niederschläge bleiben aus: Viel Regen nur im Nordosten Südtirols

Die Regenbilanz der ersten Kaltfront. - Foto: © Dieter Peterlin/Twitter

Eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht

In Südtirol wird die Trockenheit zunehmend zum Problem. Umso mehr freute man sich über die erste Kaltfront mir Regenschauern, die in der Nacht auf Samstag durch Südtirol zog. Diese brachte aber nicht die lang ersehnten landesweiten Niederschläge mit sich. Genau dort, wo Regenfälle besonders wichtig wären – also vom Vinschgau bis ins Unterland – regnete es kaum, beziehungsweise gar nicht.Ordentlich nass wurde es hingegen im Nordosten Südtirols. Allein in Rein in Taufers fielen etwa 25 Millimeter Regen, so die Bilanz zur ersten Kaltfront von Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Im Pustertal gab es außerdem ein kleineres Gewitter mit 5 Blitzen.Am heutigen Samstag ist nur mit vereinzelten Schauern zu rechnen. Eine zweite Kaltfront folgt dann am Sonntagabend. Diese verspricht wieder ein paar Regenschauer und bringt zudem eine ordentliche Abkühlung für den Anfang der nächsten Woche mit sich.Über ergiebige Niederschläge im ganzen Land dürfen wir uns aber auch weiterhin nicht freuen. Am Sonntag regnet es nicht viel, so der Landesmeteorologe. Am Montag soll etwas Schnee am Alpenhauptkamm fallen, im Süden bleibt es weiter trocken. Bis Monatsende bleibt es dann wieder überall trocken. Ein Mittelmeertief ist auch weiterhin nicht in Sicht.