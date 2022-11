Latsch: Feuerwehr befreit Person aus Unfallauto

Foto: © FFW Latsch

Der Zusammenstoß zwischen 2 Pkw ereignete sich gegen 18.15 Uhr am gestrigen Dienstag. Warum es genau zu dem Unfall kam, ist derzeit nicht bekannt.Eine Person blieb in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Latsch mit hydraulischen Rettungsgeräten befreit werden.Das Weiße Kreuz samt Notarzt nahm die Erstversorgung der verletzten Person vor. Die Feuerwehrleute kümmerten sich um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle.