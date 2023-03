Der Unfall ereignete sich kurz vor 16 Uhr auf einem Feld in Laurein. Ein Landwirt kippte mit seinem Traktor um und geriet unter das Fahrzeug.Der Mann zog sich dabei Verletzungen am Oberschenkel zu. Nach der Erstversorgung wurde der mittelschwer Verletzte in das Krankenhaus gebracht.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Laurein, St. Walburg und Proveis sowie das Weiße Kreuz und der Notarzthubschrauber.