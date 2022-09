Leck im Heizöltank: Umweltschaden am Tappeinerweg abgewendet

Herausfordernder Einsatz für die Feuerwehren am Tappeinerweg zwischen Meran und Dorf Tirol: Über ein Leck in einem privaten Heizöltank drohte Öl in die Erde zu sickern. Mehrere Stunden lang mühten sich die Wehrmänner, es abzupumpen.