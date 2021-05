Legionellen im Altersheim: Verfahren eingestellt

Nach einem Legionellen-Verdachtsfall in einem Seniorenheim im Überetsch ist am Dienstag am Bozner Landesgericht das Verfahren für 4 Personen eingestellt worden: Der Nachweis, wonach ein Kausalzusammenhang zwischen dem Tod einer Heimbewohnerin und Legionellen im Wassersystem des Heimes bestanden haben könnte, wurde nicht erbracht.