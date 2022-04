Leiche des vermissten Bergsteigers am Ortler gefunden

Die Leiche des seit Mittwoch am Ortler vermissten deutschen Bergsteigers ist von der Suldner Bergrettung am Donnerstagvormittag gefunden worden. Bereits am gestrigen Mittwochabend wurde sein Seilgefährte tot am Fuße der Ortler-Nordwand geborgen.