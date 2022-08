Leichte Beute für den Wolf: Diese Tiere könnten bald verschwinden Leichte Beute für den Wolf: Diese Tiere könnten bald verschwinden

Etwa 3 bis 4 Kilo Fleisch frisst ein ausgewachsener Wolf – und das pro Tag. Auf dem Speisezettel ganz oben steht die leichte Beute, also Tiere, die ohne viel Mühe zu haben sind. In der Nachbarprovinz Trentino geht es einer Tierart damit regelrecht an den Kragen. + Von Lorenzo Baratter