Leichter Steinschlag in Salurn auf Kapellenweg – Vorerst gesperrt

Zu einem leichten Steinschlag kam es am Dienstagvormittag in Salurn auf dem sogenannten Kapellenweg. Der Weg wurde vorerst aus Sicherheitsgründen gesperrt, am Nachmittag gibt es einen Lokalaugenschein mit Geologen und der Gemeinde. Verletzt wurde niemand.