Kurz nach 14 Uhr ist es in der Fraktion Seit in Leifers zu einem Brand bei einem Wohngebäude gekommen. Die Feuerwehr ist zurzeit dabei den Brand am Dachstuhl unter Kontrolle zu bekommen.Ersten Informationen zurfolge gibt es keine Verletzten. Die Brandursache ist noch unbekannt.Im Einsatz stehen die Freiwillige Feuerwehr Leifers, der Abschnittsinspektor der Berufsfeuerwehr Bozen sowie die Freiwillige Feuerwehr St. Jakob. Vor Ort sind auch das Rote Kreuz und die Stadtpolizei Bozen.