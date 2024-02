Leifers: Hubschrauber abgestürzt – 2 Verletzte

Es war kurz vor 9 Uhr, als Alarm geschlagen wurde: Hubschrauberabsturz in der Zone Eishalle in der Negrellistraße in Leifers.Beim abgestürzten Hubschrauber handelt es sich um einen privaten Helikopter. Was genau passiert ist, ist derzeit noch nicht klar.Ersten Informationen zufolge haben sich beim Absturz 2 Personen verletzt.Der Notarzthubschrauber Pelikan 1, die Freiwillige Feuerwehr Leifers, die Einsatzkräfte des Weißen Kreuzes Unterland und Überetsch sind vor Ort.